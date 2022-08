Akanji-Inter, apertura del Borussia Dortmund! Marotta studia l’affare – CdS

Prima vera grande apertura da parte del Borussia Dortmund per Manuel Akanji che ad oggi rappresenta la vera preferenza dell’Inter per il ruolo di centrale difensivo. Secondo il Corriere dello Sport, dipenderà da un fattore.

APERTURA – Manuel Akanji ha un contratto in scadenza nel 2023 e ha già ribadito al club la volontà di non voler restare in Germania, tanto da essere escluso dalla squadra. La soluzione prospettata da Marotta e il resto della dirigenza, vista l’apertura da parte del Borussia Dortmund, sarebbe quella di prolungare il contratto del giocatore per un solo anno, consentendo quindi il prestito per questa stagione, a cui associare il diritto o più probabilmente l’obbligo di riscatto ad un prezzo concordato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno