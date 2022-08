Akanji fuori rosa ma il Borussia Dortmund spara alto: Inter in attesa – TS

A differenza di quanto riportato dal Corriere dello Sport, la strada che potrebbe portare Manuel Akanji all’Inter, secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, appare in salita. Alte le richieste del Borussia Dortmund

TENTATIVO – Manuel Akanji è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. La pista che porta al difensore svizzero di proprietà del Borussia Dortmund però, secondo Tuttosport, appare in salita. Nonostante lo svizzero sia finito fuori rosa il club giallonero, per liberarlo, continua a chiedere 15 milioni di euro: troppi per le casse dell’Inter, che considera la cifra spropositata anche considerando il contratto in scadenza a giugno del 2023. Akanji, dal canto suo, sta provando a convincere il club tedesco a rinnovare il contratto fino al 2024 per poter essere ceduto in prestito. Operazione non semplice ma sia l’Inter, che il calciatore, attendono fiduciosi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini