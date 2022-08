Akanji finanziato da Casadei? No, l’ordine è un altro! Due alternative − CdS

La pista Akanji per l’Inter rimane complicata nonostante il tesoretto raccolto da Cesare Casadei, presto un nuovo giocatore del Chelsea. Inoltre, i nerazzurri valutano anche altri due nomi

DIKTAT − Manuel Akanji è il nome preferito per rafforzare la difesa dell’Inter ma anche il più complicato. Il Borussia Dortmund vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Cioè per gli stessi soldi che l’Inter ha guadagnato dalla cessione di Cesare Casadei al Chelsea. L’ordine che arriva dai piani alti però è soltanto uno: prendere rinforzi esclusivamente in prestito. Il tesoretto da 35 milioni (40 con i bonus inclusi dal trasferimento del giovane centrocampista) dovrà essere protetto per raggiungere la famosa quota del +60. La formula del prestito potrà essere raggiunta però solo in un caso: ovvero con il rinnovo di Akanji col Borussia Dortmund vista la scadenza del contratto nel 2023. Lo stesso vale anche per le due alternative: Francesco Acerbi della Lazio e Japhet Tanganga del Tottenham. Su Akanji c’è anche da registrare l’interesse della Roma di José Mourinho.

Fonte: Corriere dello sport − Pietro Guadagno