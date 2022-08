Akanji e non solo, in difesa l’Inter attende clamorosi risvolti dal Barcellona – CdS

Non solo mercato in uscita, l’Inter deve completare la rosa con l’acquisto di un difensore dopo la partenza di Ranocchia. Non solo il nome di Akanji, la dirigenza nerazzurra secondo il Corriere dello Sport segue con attenzione eventuali (clamorosi) sviluppi che potrebbero arrivare dal Barcellona (QUI nel dettaglio).

DALLA SPAGNA – Le voci clamorose dei giocatori del Barcellona non ancora tesserati e non utilizzabili sabato all’esordio in Liga fanno drizzare le orecchie anche all’Inter, in particolare il nome di Andreas Christensen, difensore preso dal Chelsea che piace tanto a Beppe Marotta e Piero Ausilio. Se il calciatore dovesse liberarsi a zero grazie alla clausola del suo contratto, l’Inter si inserirebbe con piacere. Oltre Akanji del Borussia Dortmund, si parla anche di un possibile interessamento per Todibo del Nizza, ma la valutazione è di circa 20 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti