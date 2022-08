Akanji con Skriniar, nuovo scenario per l’Inter: la motivazione

Akanji può arrivare all’Inter anche senza la cessione di Skriniar. Da Aspettando Calciomercato su Sportitalia si segnala come il difensore del Borussia Dortmund non sia alternativo allo slovacco.

UNO PIÙ UNO – Con Milan Skriniar che al momento resta più dentro che fuori dall’Inter c’è comunque da completare la difesa. Questo perché, a livello numerico, manca ancora il “sostituto” di Andrea Ranocchia come centrale. La scelta può ricadere su Manuel Akanji, svizzero classe ’95 del Borussia Dortmund. Per Sportitalia non è da escludere che i due possano convivere assieme all’Inter. Akanji arriverebbe a prescindere da Skriniar per le garanzie non date da Stefan de Vrij nel corso dell’ultimo anno.