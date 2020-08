Aguilar: “Messi, clausola proibitiva ma lui non vuole aspettare! L’Inter…”

Aguilar: “Messi, clausola proibitiva ma lui non vuole...

Messi, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, non sembra così sicuro della sua permanenza al Barcellona (vedi articolo). Le voci, comprese quelle sull’interesse dell’Inter, continuano a rincorrersi. Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, fa il punto sul campione argentino

IMPAZIENTE – Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona. Il giornalista spagnolo Francesc Aguilar, su Twitter, fa il punto sul numero 10 argentino, che sembra addirittura impaziente: “L’altra domanda importante sulla possibilità che Lionel Messi lasci il Barcellona è dove può andare. La sua clausola da 700 milioni è proibitiva per chiunque. Dovrebbero aspettare la fine della prossima stagione per farlo firmare. Ma Leo non vuole aspettare”.

METE – Dove potrebbe andare Messi? Tra le possibili mete ci sarebbe anche l’Inter: “A priori sembrerebbe che il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe una buona destinazione a livello calcistico. In Italia l’Inter farebbe cose folli per lui. Manchester United e Chelsea hanno soldi e un progetto. Non è una decisione facile, anche se l’aspetto calcistico conterebbe più dei soldi”.

La otra cuestión importante respecto a la posibilidad de que Lionel Messi abandone el Barça es dónde puede ir. Su cláusula de 700 millones es prohibitiva para cualquiera. Deberían esperar mejor a final de la temporada que viene y ficharle libre. Pero Leo no quiere esperar. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 17, 2020