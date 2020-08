Aguilar: “Inter, Suarez per Lautaro Martinez al Barcellona?...

Aguilar: “Inter, Suarez per Lautaro Martinez al Barcellona? Doppio motivo”

Suarez è stato scaricato dal neo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman (vedi articolo). Secondo Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, l’uruguaiano potrebbe rientrare nella trattativa tra i blaugrana e l’Inter per Lauataro Martinez. E il motivo è anche Messi. Di seguito i dettagli

DOPPIO MOTIVO – Luis Suarez non rientra più nei piani del Barcellona, che punta dritto su Lautaro Martinez. Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, suggerisce una clamorosa ipotesi: “L’Inter potrebbe provare a inserire Luis Suárez nell’operazione di Lautaro Martínez. Per prima cosa avrebbe un marcatore nato, con record migliori dell’argentino. Secondo, se prende sul serio Lionel Messi, sarebbe un modo per influenzare Leo avendo il suo migliore amico a Milano”.