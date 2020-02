Aguilar (ex Mundo Deportivo): “Lautaro Martinez consigliato da Messi!”

Lautaro Martinez ormai da tempo è seguito da diversi club, tra questi anche il Barcellona (confermato anche da Abidal) dell’amico Lionel Messi, che per ora non vive un buon periodo con i blaugrana. Paco Aguilar, giornalista spagnolo ex vice-direttore di Mundo Deportivo, ospite sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato dell’interesse del club per l’attaccante dell’Inter, consigliato dallo stesso Messi.

LAUTARO-BARCELLONA – Lautaro Martinez è seguito già da tempo da diversi club, il Barcellona in particolare del suo connazionale Lionel Messi, che secondo quanto raccontato dall’ex vice-direttore del quotidiano Mundo Deportivo, lo avrebbe consigliato al club: «Lautaro lo ha consigliato Messi al Barcellona, capisce più lui dei dirigenti. Bartomeu e i suoi hanno chiamato 10 allenatori per il dopo Valverde… se perdono oggi a Bilbao quest’estate rifanno le elezioni».

MESSI E IL MERCATO – Non solo Lautaro Martinez e il mercato, nell’ultimo periodo Lionel Messi non sta vivendo un buon periodo al Barcellona, racconta Paco Aguilar: «Al Barca si sparano sui piedi da soli, hanno fatto la cosa più stupida che potevano: far arrabbiare Messi. Col casino della Brexit non escluderei l’Italia per Messi: gli piace molto, non è un sogno impossibile vederlo in serie A. A lui è sempre piaciuto il Milan ma dipende da chi se lo può permettere, ricordo però che è a parametro 0 (nel 2021, ndr)».