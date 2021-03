Aguero e Wijnaldum sono due giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno. Secondo Sportitalia per entrambi l’Inter è bloccata, dovendo risolvere prima le questioni societarie, e c’è un club che si è inserito su tutti e due.

PARAMETRI ZERO – Sergio Aguero ieri ha giocato un quarto d’ora in Manchester City-Borussia Monchengladbach di Champions League (vedi articolo). Il Kun è però in scadenza di contratto, questi potrebbero essere i suoi ultimi tre mesi ai Citizens. Secondo Sportitalia si parla di contatti col Barcellona, per un trasferimento da svincolato. Il giornalista Alfredo Pedullà fa sapere come la scorsa estate i suoi agenti abbiano proposto l’argentino all’Inter, che però ha dovuto tergiversare. La vicenda Suning (vedi articolo) ha bloccato anche queste operazioni, quindi per Aguero è difficile che il discorso venga approfondito come si pensava nel 2020.

STESSA SITUAZIONE – Discorso identico per Georginio Wijnaldum. Anche il centrocampista olandese è in scadenza con un club di Premier League, il Liverpool. E pure per lui si è parlato tanto di interesse dell’Inter. Per Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, nulla da fare: il Barcellona prova il doppio colpo.

