Aguero torna nel mirino dell’Inter? Opzione di rilancio a gennaio

Si è parlato più volte, anche in estate, di Aguero come possibile obiettivo dell’Inter a gennaio. Il Kun non ha avuto un inizio semplice di esperienza al Barcellona, anche per l’addio di Messi, e dalla Spagna Diario Gol parla di pressing nerazzurro per gennaio.

IL RILANCIO – C’è di nuovo Sergio Aguero nei pensieri dell’Inter? La voce la rimette in circolo Diario Gol dalla Spagna, segnalando come il Kun non si trovi bene al Barcellona e non solo per l’infortunio che non l’ha ancora potuto far esordire in blaugrana. L’opzione Inter risulta essere da non scartare, nonostante gli arrivi estivi di Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Da ricordare che, per comprare Aguero o qualsiasi altro giocatore a gennaio, servirà cedere un elemento della rosa attuale (o escluderlo dalla lista Serie A).

Fonte: diariogol.com – R. Rodriguez