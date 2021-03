Aguero-Inter? Due motivi per non credere nell’arrivo del Kun

Il Kun Aguero a giugno 2021 potrà firmare per un altro club a parametro zero. Tra le pretendenti anche l’Inter, che però ha due impedimenti.

BOMBA DI MERCATO – La notizia di ieri rischia di diventare una delle principali telenovele del prossimo mercato. Sergio Aguero, El Kun, lascerà il Manchester City dopo dieci stagioni e 257 gol (vedi annuncio). Verrà quindi lasciato scadere il contratto che ha il 30 giugno 2021 come ultima data. Ciò significa che l’argentino potrà firmare per un altro club, arrivando a parametro zero. L’Inter è una delle pretendenti, secondo alcuni esperti di mercato. Ma ci sono almeno due motivi che rendono difficile l’affare per i nerazzurri.

ARRIVA TARDI – Il primo motivo per non credere all’arrivo di Aguero all’Inter è meramente anagrafico. A giugno El Kun compirà 33 anni. Non è più un giovanotto, e anche il fisico inizia a sentire il peso dell’età e delle fatiche sui campi di Inghilterra e Spagna. Per rinforzare il suo reparto offensivo, i nerazzurri necessitano di un profilo decisamente più giovane e futuribile. Aguero rischierebbe invece di giocarsi il posto con Alexis Sanchez come prima alternativa a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

PRIMA I CONTI – E poi arriva il motivo economico. Anche se il suo cartellino sarà a costo zero, al Manchester City Aguero percepisce uno stipendio da 15 milioni di euro annui. Una cifra doppia rispetto al più pagato dei nerazzurri (Lukaku). Obiettivamente un ingaggio di tale portata non è sostenibile per l’Inter. In primis per l’attuale situazione societaria, che difficilmente porterà alla possibilità di iscrivere a bilancio stipendi così alto. E infine per lo status che avrebbe l’argentino: ricollegandoci al punto sopra, il giocatore più pagato della rosa non può essere una riserva. Meglio suddividere quella cifra tra rinnovi e altri acquisti, meno evocativi ma più funzionali.