Aguero è uno dei grandi nomi del mercato estivo a parametro zero. Ma non è l’unico. Il giornalista Fabrizio Romano assicura che è vicino il doppio colpo del Barcellona, che è pronta a bruciare l’Inter e le altre anche per Depay

MERCATO A ZERO – Dato l’addio al Manchester City, “El Kun” Sergio Aguero è pronto a vestire la maglia Barcellona a partire dalla prossima stagione. Trovato l’accordo biennale che legherà l’attaccante argentino al club spagnolo fino al 30 giugno 2023. Nel contratto anche un bonus legato all’eventuale vittoria della Champions League da parte del Barcellona. Che non si ferma. Anzi, raddoppia. Nella lista dei colpi a parametro zero c’è da tempo Memphis Depay, in uscita dall’Olympique Lione. Vicina anche la firma dell’attaccante olandese, che ha fatto sapere di volersi legare proprio ai blaugrana. Un doppio colpo importante per il Barcellona, che brucia tutti sul tempo. Su Aguero e Depay c’è da tempo anche l’Inter (vedi articolo), così come la Juventus, ma senza la possibilità di rilanciare né a livello di commissioni né soprattutto di ingaggi.