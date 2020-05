Aguero-Aubameyang, no Inter. Werner e Cavani in lista! Su Nainggolan…

Aguero-Aubameyang, no Inter. Werner e Cavani in lista!...

Aguero e Aubameyang sono nomi di grande calibro, accostati all’Inter negli ultimi mesi in caso di addio di Lautaro Martinez. Le due punte, però, al momento non sono sulla lista nerazzurra, a differenza di Werner e Cavani (qui le ultime sull’ex Napoli). Nainggolan-Roma, tutto fermo. Di seguito le parole di Fabrizio Romano per “Calciomercato.com”

CHIAREZZA SUGLI OBIETTIVI – Fabrizio Romano fa il punto della situazione sulla lista di attaccanti per l’Inter sul mercato: «È vero che nella lista dei possibili sostituti di Lautaro ci sono Werner, Aubameyang, Cavani, Aguero e Moussa Dembele? Dembelé, Aguero e Aubameyang non sono nella lista dell’Inter. Vertonghen o Lovren alla Roma? Sono idee ma si potrebbe anche andare su piste dalla Serie A. Nainggolan ha possibilità di tornare alla Roma? Lui tornerebbe di corsa, ma la Roma al momento non si è mossa in tal senso. La Juventus sta chiudendo per Pogba? Non c’è alcun accordo per Pogba, la situazione è ancora ferma».