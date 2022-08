Agoume verso ritorno in Francia: centrocampista vicino a un club di Ligue 1

Lucien Agoume, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter, sarebbe vicino al ritorno in Ligue 1, ma non al Brest: le ultime.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Lucien Agoume è vicino a un club della Ligue 1. Per il centrocampista di proprietà dell’Inter si tratterebbe di un ritorno in terra transalpina, visto che è reduce dal prestito al Brest. In questo caso però la corsa tra società francesi l’avrebbe spuntata il Lorient, che avrebbe battuto la concorrenza di altri del massimo campionato francese, tra cui il Lille.

Fonte: SportMediaset.it