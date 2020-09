AgoumÃ© verso lo Spezia? Parla il DG Meluso: “Al lavoro per…”

Agoumé verso lo Spezia? Parla il DG Meluso: “Al lavoro per…”

Lucien Agoumé Inter

Mauro Meluso, Direttore Generale dell’area tecnica dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa del mercato della squadra. I liguri sono al lavoro anche per Lucien Agoumé, giovane centrocampista dell’Inter.

AL LAVORO – Mauro Meluso fa il punto sul mercato dello Spezia. I liguri, che oggi hanno presentato Roberto Piccoli, Federico Mattiello e Riccardo Marchizza, sono al lavoro anche sul centrocampista dell’Inter Lucien Agoumé. Il Direttore Generale degli aquilotti, ha parlato in conferenza stampa del lavoro del club sul mercato: «Stiamo affrontando questo mercato cercando di colmare i vuoti che abbiamo avuto in alcuni ruoli, guardando di più l’aspetto tecnico immediato. Abbiamo sempre messo in piedi delle situazioni volte alle patrimonializzazioni, ma a volte per velocizzare non siamo riusciti. Lo Spezia ha chiuso la stagione il 20 agosto, stiamo lavorando con grande rapidità, ma con tutto l’impegno possibile».