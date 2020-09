Agoumé allo Spezia che compra mezza squadra: ben 5 acquisti in arrivo

Lucien Agoumé Inter

Agoumé sarà a breve un nuovo giocatore dello Spezia. Il centrocampista francese non sarà però il solo a trasferirsi in Liguria: come riporta Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale”, sono addirittura cinque gli acquisti per la neopromossa debuttante.

COLPO QUINTUPLO! – Lucien Agoumé andrà a giocare allo Spezia in prestito. Il centrocampista francese, alla pari di Sebastiano Esposito (vedi articolo), lascia l’Inter per avere maggiore continuità. Non sarà l’unico acquisto dei liguri: da Sky Sport Gianluca Di Marzio informa che la squadra debuttante in Serie A ha preso pure Tommaso Pobega dal Milan, Alessandro Deiola e Diego Farias dal Cagliari più Julian Chabot dalla Sampdoria. Proprio i blucerchiati saranno il primo avversario, domenica alle ore 12.30 in campo neutro a Cesena: chissà che non possa debuttare già Agoumé.