Agoume, Spezia annuncia: “Negativo al Covid, nel pomeriggio in gruppo”

Lucien Agoumé Inter

Dopo la Lega Serie A, anche lo Spezia rende noto tramite un comunicato ufficiale l’arrivo di Lucien Agoume in prestito dall’Inter

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale pubblicata sul sito dello Spezia per comunicare l’arrivo di Lucien Agoume in prestito dall’Inter. “Lucien Agoume è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista francese arriva a titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale Milano. Classe 2002, Agoume vanta già 19 presenze tra i professionisti, infatti dopo essere cresciuto nel Sochaux ed aver totalizzato quindici gettoni in prima squadra nella Ligue 2 francese, oltre a uno in Coppa di Francia, nella passata stagione è approdato all’Inter, esordendo in Serie A il 15/12/19, in Fiorentina-Inter. Giovanissimo, ma con la tempra di un veterano, Agoume è pronto a far valere la propria fisicità ed il proprio entusiasmo con indosso la maglia delle Aquile numero 10. Agoume è risultato negativo ai controlli anti Covid-19 e già questo pomeriggio si aggregherà al gruppo di mister Italiano. Benvenuto Lucien!!!“.