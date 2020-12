Agoumé, sorpresa: lo punta il Bayern Monaco! Segue un rivale dell’Inter

Lucien Agoumé Inter

Agoumé è in prestito dall’Inter allo Spezia per questa stagione, ma a sorpresa risulta essere nel mirino del Bayern Monaco. A segnalarlo è Sport Bild, generalmente molto informato sul club campione di Germania.

ACCOSTAMENTO A SORPRESA – Hasan Salihamidzic, ex centrocampista della Juventus e ora direttore sportivo del Bayern Monaco, ha messo Lucien Agoumé nella lista dei possibili rinforzi per i bavaresi. Il centrocampista classe 2002 si trova allo Spezia, in prestito dall’Inter, e non ha giocato granché (209’ fra Serie A e Coppa Italia, in appena tre presenze). Tuttavia, secondo Sport Bild, il francese è seguito dai pluricampioni della Bundesliga. Agoumé figura in una lista di tre centrocampisti osservati, col primo nome che è un fresco avversario dell’Inter: Florian Neuhaus, del Borussia Monchengladbach. Quest’ultimo, però, è valutato quaranta milioni di euro e non è scontato che arrivi un accordo. Il Bayern Monaco valuta quindi le alternative e, oltre ad Agoumé, c’è un altro classe 2002: Eduardo Camavinga del Rennes.

Fonte: Sport Bild – Christian Falk, Tobias Altschaffl