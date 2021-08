Agoume, rinnovo in vista. Poi via in prestito secco? – TS

Lucien Agoume è un centrocampista giovanissimo su cui l’Inter però vuole puntare. Ecco perché i nerazzurri sono pronti a rinnovargli il contratto subito per poi mandarlo un altro anno in prestito a fare esperienza. Questa volta però, la meta, potrebbe essere la Ligue 1 o la Bundesliga.

RINNOVO SUBITO – Agoume, dopo la passata stagione allo Spezia con cui ha conquistato una storica salvezza in Serie A, potrebbe lasciare nuovamente l’Inter in prestito. Non prima di aver rinnovato il contratto però. Attualmente il suo scade a giugno 2022 ma la volontà dell’Inter e degli agenti del giocatore è quella di prolungarlo fino al 2024. Ieri, nel Dzeko-day, gli agenti del centrocampista sono stati avvistati in sede a Milano dove probabilmente hanno discusso con i dirigenti per il prolungamento contrattuale e di qualche meta possibile per Agoume. Come riporta, ‘Tuttosport’, Francia e Germania sono le due mete plausibili per il centrocampista classe 2002. La firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare nei prossimi giorni per poi cambiare aria e lasciare libero uno spazio in rosa, magari per Nahitan Nandez (vedi articolo)?

FONTE – Tuttosport – A. Scu.