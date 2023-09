Agoumé ‘retrocesso’? Lui e Sensi rimasti! Inter, arriva un 2007 − TS

Alla fine Lucien Agoumé e Stefano Sensi sono rimasti all’Inter. I due comunque troveranno pochissimo spazio. Intanto, arriva un 2007 dalla Spagna

RIMASTI − Coperta piuttosto lunga in casa Inter per quanto riguarda il centrocampo. Agoumé e Sensi, alla fine, sono rimasti. Il loro spazio però sarà più che ridotto, col centrocampista francese – classe 2002 – che rischia di essere retrocesso fino alla Primavera di Chivu come fuori quota. Quanto a Sensi, lui come Kristjan Asllani rischia di essere escluso dalle liste per la Champions League. Inoltre, quasi sicuramente l’Inter non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2024. Intanto, dalla Spagna – casa Girona – arriva Dilan Zarate, mediano del 2007 portato a Milano dall’agente di André Onana, Botines.

Fonte: Tuttosport − SIM.TOG.