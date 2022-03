Agoumé e il prestito al Brest, dall’Inter momento di valutazione – CdS

Agoumé è in prestito secco al Brest, nella Ligue 1 francese, e da gennaio ha trovato anche Satriano. L’Inter, come segnalato sul Corriere dello Sport, sta facendo valutazioni sul centrocampista.

SOTTO OSSERVAZIONE – Lucien Agoumé è titolare al Brest e questa è una buona notizia per l’Inter, visto che il prestito sta dando i risultati sperati. A fine stagione il centrocampista tornerà in nerazzurro e la società sta facendo delle valutazioni per capire come trattarlo. La scorsa estate, fa sapere il Corriere dello Sport in un pezzo a firma Pietro Guadagno, si era pensato ad Agoumé come vice di Marcelo Brozovic. Le tante opzioni a centrocampo hanno portato a optare per la strada del prestito, ora si definiranno le prospettive. Per Agoumé sono venticinque le presenze stagionali al Brest, fra Ligue 1 e Coupe de France, ma non come regista classico: ha sempre avuto accanto un altro mediano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



