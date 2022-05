Agoumé possibile sacrificato per l’Inter? Fatto il prezzo per la cessione

Si parla di nuove cessioni per l’Inter a fine stagione e fra queste figura anche Agoumé. Il centrocampista è reduce da una buona stagione in prestito al Reims e, secondo But! Football Club, può restare in Ligue 1.

VENDITA POSSIBILE – Lucien Agoumé ha fatto bene al Reims in prestito. A oggi, il centrocampista di proprietà dell’Inter ha collezionato ventotto presenze: venticinque in Ligue 1, tre in Coupe de France. Al termine della stagione tornerà in nerazzurro, ma potrebbe poi restare in Francia. Lo vuole il Lione, che sembra destinato a perdere sia Thiago Mendes sia l’ex milanista Paquetà. Secondo But! Football Club l’Inter non ha ancora preso una decisione su Agoumé, ma la cessione non è da escludere. Considerato che, anche quest’anno, sarà necessario vendere lui, Martin Satriano (da gennaio proprio al Reims) e Andrea Pinamonti (vedi articolo) sono fra i prestiti “sacrificabili”. La valutazione di Agoumé fatta dall’Inter è circa quindici milioni di euro.

