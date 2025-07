Agoumé porta altri soldi all’Inter a sorpresa? Il Siviglia ci pensa

Marca in Spagna lancia una notizia che potrebbe aiutare enormemente l’Inter in questo momento. La storia riguarda Lucien Agoumé, centrocampista ceduto in prestito al Siviglia nella scorsa sessione estiva.

STORIA – Da gennaio del 2024 Lucien Agoumé gioca al Siviglia e ha brillato nonostante l’andamento della squadra fosse piuttosto deludente. Il centrocampista classe 2002 ha messo in mostra tutto ciò che non è mai riuscito ad esprimere con la divisa dell’Inter. Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic prima e anche l’acquisto di Kristjan Asllani hanno chiuso completamente la strada al francese, che così ha scelto di cambiare società puntando sul Siviglia. A giugno 2024 Agoumé è tornato all’Inter perché il club spagnolo non aveva pagato il diritto di riscatto di 6 milioni di euro. Ad agosto i nerazzurri hanno concesso un’altra cessione, stavolta a titolo definitivo per il 50% del cartellino a 5 milioni di euro. L’altra metà “appartiene” all’Inter in quanto ha tenuto la percentuale sulla futura rivendita.

NOVITÀ – Il Siviglia è rimasto impressionato da Agoumé che ha permesso agli andalusi di salvarsi in Liga. Per questo motivo gli spagnoli stanno pensando di pagare il 40% della futura rivendita a 4 milioni di euro, lasciando solo il 10 all’Inter. Il club nerazzurro sarebbe aiutato e non poco da questi soldi, che avvicinerebbero la quota utile ad acquistare Giovanni Leoni. Il termine di scadenza per questa operazione è il 31 luglio prossimo.