Agoumé, ottima stagione al Brest. Richieste sul mercato: idea Inter – TS

Lucien Agoumé sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Brest. Il centrocampista, di proprietà dell’Inter, ha diverse richieste dall’estero. Gli scenari secondo Tuttosport

CESSIONE? – Lucien Agoumé è uno dei giovani di proprietà dell’Inter mandato in prestito dai nerazzurri per crescere e trovare minuti importanti in altri contesti tecnici. Il centrocampista si è ritagliato uno spazio importante nel Brest, disputando un’ottima stagione in Ligue 1. Il francese, secondo il Tuttosport, ha molto mercato e l’Inter potrebbe decidere di cederlo e mettere a segno un’importante plusvalenza. Su di lui, qualche tempo fa, si era palesato l’interesse del Bayern Monaco. Il futuro di Agoumé, quindi, potrebbe essere lontano da Milano

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino – Pietro Mazzara