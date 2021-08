Agoumé, l’intermediario: «Futuro? Cerchiamo di capire posizione Inter»

Agoumé è entrato ieri in Parma-Inter, ma potrebbe andare a giocare altrove entro il 31 agosto. L’agente Crescenzo Cecere, intermediario in Italia per il centrocampista francese, ne ha parlato a “TuttoMercatoWeb”.

QUALE FUTURO? – Lucien Agoumé, che peraltro ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022, deve capire dove giocare nella nuova stagione. Ne parla il suo intermediario in Italia, Crescenzo Cecere: «Insieme al suo agente (Djibril Niang, ndr) stiamo cercando di capire la posizione dell’Inter. La prossima settimana ci siederemo attorno a un tavolo e capiremo cosa fare».

ADDIO PESANTE – Cecere, oltre che di Agoumé, parla dell’addio di Romelu Lukaku: «Quella del Chelsea è un’offerta irrinunciabile. Lukaku ha dato tutto all’Inter, i dirigenti dovranno essere bravi a trovare il sostituto. Chi? Uno tra Joaquin Correa e Dusan Vlahovic. Io punterei più su Vlahovic, è di grande prospettiva e con Lautaro Martinez comporrebbe una grande coppia. Se l’Inter incasserà il tesoretto da Lukaku investirà una parte».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo