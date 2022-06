Agoumé, l’Inter pensa anche alla cessione: ottimismo sulle cifre − SI

Presto si parlerà anche del futuro di Lucien Agoumé. Probabilmente settimana prossima ci sarà un incontro con gli agenti. L’Inter non esclude la possibilità di una cessione

CESSIONE IN VISTA? − L’Inter si prepara ad un’altra settimana all’insegna di incontri e appuntamenti. C’è da capire anche il futuro di alcuni giovani, tra questi Aguomé. Il centrocampista francese, nell’ultima stagione in prestito al Brest, potrebbe anche lasciare definitivamente Milano. Sul futuro del ragazzo si è espresso nella giornata di ieri Oscar Damiani Jr, le cui parole sono state raccolte dalla redazione di Inter-News (vedi articolo). Secondo Sportitalia, l’Inter conta di raccogliere dalla possibile cessione del giocatore una cifra vicina ai 10 milioni di euro. I nerazzurri devono ovviamente fare cassa per raggiungere il tanto agognato pareggio di bilancio a 60-70 milioni di euro.