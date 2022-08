Agoumé in uscita dall’Inter ma non per la Cremonese: destinazione scelta – CdS

Agoumé ha chiuso senza più giocare nelle ultime amichevoli dell’Inter e questo fa sì che la sua cessione sia scontata. Il Corriere dello Sport esclude ormai la Cremonese fra le opzioni.

NUOVA ESPERIENZA – Lucien Agoumé resta di proprietà dell’Inter ma non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la nuova stagione. Il centrocampista, stando al Corriere dello Sport, sarà ceduto in prestito a una formazione di Ligue 1. Ossia lo stesso campionato dove nell’ultimo anno aveva giocato (con profitto) con la maglia del Brest (da gennaio assieme a Martin Satriano). A lungo si era parlato di Cremonese per Agoumé, ma la pista grigiorossa è sfumata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti