Agoume, il cerchio si stringe ma ancora nodo rinnovo: c’è una data!

Lucien Agoumé Inter

Agoume potrebbe salutare l’Inter in questa stagione per trasferirsi in prestito altrove, così da fare esperienza e ritornare in un secondo momento. Prima però, ci sarà da risolvere la questione contrattuale. Di seguito gli ultimi aggiornamento raccolti dalla nostra redazione.

INTESA RINNOVO – Agoume in prestito in Serie A? Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato della possibilità di trasferirsi in prestito nel nostro campionato, ma prima c’è da risolvere la situazione legata al suo contratto (vedi articolo). La situazione ad oggi non è cambiata, ma con un’importante novità: secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News, lunedì sarà un giorno decisivo per il futuro del giovane centrocampista francese, che prima di scegliere la sua prossima squadra dove andrà a giocare in prestito, con il suo entourage troverà l’intesa per il rinnovo di contratto con l’Inter. Subito dopo allora sarà Crotone o Spezia (anche il Sassuolo segue da lontano la situazione), con la seconda neo-promossa in leggero vantaggio rispetto la prima.

