Agoumé, futuro definito a ore: incontro tra Inter e un club di A – Sky

Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per definire il futuro del centrocampista Lucien Agoumé. Secondo quanto riporta il giornalista Luca Cilli di Sky Sport, infatti, l’Inter si incontrerà con la Cremonese per definire la cessione.

INCONTRO IN PROGRAMMA – Inter pronta a definire quello che sarà il futuro (a ‘breve termine’) di Lucien Agoumé. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport, infatti, il centrocampista francese dovrebbe passare in prestito a un altro club di Serie A. Si tratta della Cremonese, la cui dirigenza si incontrerà nelle prossime ore con gli uomini mercato nerazzurri per definire il suo passaggio in prestito.