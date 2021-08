Agoumé e Salcedo prossimi a completare la partenza: l’Inter sfoltisce la rosa

Agoumé e Salcedo non faranno parte della rosa dell’Inter neanche in questa stagione. La società nerazzurra ha deciso di cedere nuovamente in prestito i due calciatori, che nelle prossime si uniranno ai nuovi club. E non saranno gli unici esuberi a partire nelle ultime ore di mercato estivo

PRIMO PARTENTE – In mattinata Valentino Lazaro è sbarcato a Lisbona, dove sta già effettuando le visite mediche per il Benfica. Prevista la firma nel pomeriggio e poi l’annuncio della cessione, che avverrà in prestito. C’è ancora qualche dubbio sulla formula (vedi articolo). Prestito annuale con diritto di riscatto o prestito biennale con obbligo di riscatto? La conferma arriverà a breve. Nel frattempo Lazaro non è l’unico che attende la fumata bianca per lasciare l’Inter a ore.

ESUBERI VIA – Non solo Lazaro, quindi. In uscita anche Lucien Agoumé, atteso dal Brest in prestito secco, ed Eddie Salcedo, che partirà con la stessa formula del centrocampista francese. L’attaccante classe 2001, salvo clamorosi dietrofront, farà ritorno al Genoa non appena la squadra rossoblù completerà alcune operazioni in uscita. Entro domani lasceranno Milano anche i due esuberi rientrati in estate dal fallimentare prestito al Sint-Truiden (vedi focus). L’Inter sfoltisce così la propria rosa, sebbene la cosa riguardi solo la Lista Serie A (libera per gli Under-22, ndr). Dato che per la Lista UEFA, causa Martin Satriano (vedi focus), oggi comunque non ci sono margini di iscrizione per Agoumé, Salcedo e compagnia.