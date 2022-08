Agoume e Salcedo, futuro lontano dall’Inter (e dall’Italia): le opzioni – CdS

Presto verrà definito il futuro di Lucien Agoume e di Eddie Salcedo: i due giovani calciatori, secondo il Corriere dello Sport, lasceranno l’Inter per un’avventura all’estero

FUTURO – Nonostante Inzaghi abbia definito come chiuso il mercato in uscita, l’Inter, da qui all’1 settembre, dovrà definire il futuro di alcuni calciatori ai margini della rosa. Si tratta di Lucien Agoume ed Eddie Salcedo: il centrocampista, reduce da un’ottimo anno in prestito al Brest, è vicino al ritorno in Ligue 1 con il Lorient pronto ad accoglierlo. L’attaccante, invece, potrebbe raggiungere Esposito nel campionato belga: Inter e Standard Liegi, infatti, trattano.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport