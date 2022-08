Agoumé e Salcedo, futuro lontano dall’Inter? Due piste estere – TS

L’Inter è concentrata sulle uscite. Da definire, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, le partenze di Eddie Salcedo e Lucien Agoumé

CESSIONI – L’Inter si appresta a chiudere il suo mercato sia in entrata che in uscita. Da definire, secondo Tuttosport, le uscite di Agoumé e Salcedo, che andranno a trovare minuti importanti lontano da Milano. Il centrocampista, reduce dall’esperienza in Ligue 1, spera di poter tornare nel campionato francese. Nella giornata di mercoledì, secondo il quotidiano, gli agenti del calciatore incontreranno la dirigenza nerazzurra: sul piatto le proposte di Lorient e Troyes. Anche l’attaccante, dopo diversi prestiti in giro per l’Italia, propende più per una soluzione all’estero.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino