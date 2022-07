Agoumé dopo Radu, la Cremonese va per il doppio colpo dall’Inter – CdS

Agoumé è tornato all’Inter dal prestito al Brest, ma non rimarrà in rosa. Il Corriere dello Sport mette la Cremonese come opzione più probabile, dopo aver già preso Radu.

UNO PIÙ UNO – Manca solo l’ufficialità per Ionut Andrei Radu alla Cremonese, ma il portiere potrebbe ritrovare Lucien Agoumé in grigiorosso. L’Inter ha chiuso da qualche giorno l’accordo per il portiere, si aspetta soltanto l’annuncio. La formazione neopromossa in Serie A, nel frattempo, ha chiuso per Tommaso Milanese dalla Roma (già ufficiale) e Vlad Chiriches dal Sassuolo. Stando al Corriere dello Sport adesso Ariedo Braida andrà all’assalto proprio di Agoumé.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta