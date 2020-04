Agoumé diamante da sgrezzare. Nessuna bocciatura Inter: nuova ipotesi

Agoumé è uno dei talenti su cui l’Inter punta forte in vista delle prossime stagioni. “Gazzetta.it” ripercorre la stagione del centrocampista, tra le poche presenze in prima squadra e i picchi in Youth League, poi traccia il suo futuro: di seguito le prospettive per il calciatore francese

UN TALENTO PER IL FUTURO – Lucien Agoumé è arrivato all’Inter dopo il corteggiamento delle maggiori big internazionali. Molti hanno paragonato il giovane a Pogba, per caratteristiche fisiche e Nazionalità, ma in questa stagione l’esplosione non è ancora arrivata. Conte, invece, ha dato spazio a Bastoni e Esposito: chiaro il motivo. L’Inter considera il francese un talento da sgrezzare, ma ci crede assolutamente. Per questo sta prendendo corpo l’ipotesi di un prestito per la prossima stagione, possibilmente in un club italiano in cui farsi le ossa. In tal senso, occhio all’ipotesi Parma.