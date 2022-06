Agoumé, ci siamo: accordo vicino con un club di Serie A – Sky

Lucien Agoumé è pronto per una nuova avventura in prestito. Dopo l’ultima stagione al Brest, infatti, il centrocampista francese è vicino a passare a titolo temporaneo alla Cremonese. Come riporta Sky Sport.

CHIUSURA VICINA – Si scalda l’asse tra Inter e Cremonese, con un doppio prestito in chiusura. Dopo la trattativa per Ionut Radu, si sta infatti delineando anche il passaggio di Lucien Agoumé a titolo temporaneo alla squadra neopromossa. Operazione che si potrebbe chiudere già la prossima settimana.