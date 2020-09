Agoumé, in chiusura il trasferimento dall’Inter: scelta la destinazione – Sky

Lucien Agoumé Inter

Agoumé lascerà l’Inter. Il centrocampista francese classe 2002 resta in Serie A e avrà sicuramente più possibilità di raccogliere minuti, visto che cambia squadra proprio per questo motivo. A riportarlo è Gianluca Di Marzio in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, confermando le voci di oggi (vedi articolo).

IN CHIUSURA – Lucien Agoumé trascorrerà la stagione 2020-2021 in prestito allo Spezia. Come segnala Gianluca Di Marzio è tutto fatto per il trasferimento in prestito dall’Inter alla formazione ligure, debuttante in Serie A. Per il classe 2002, preso dal Sochaux un anno fa e utilizzato per vari spezzoni di partita a gara in corso, opportunità per giocare di più. Agoumé si trasferirà allo Spezia assieme a Kevin Agudelo, in arrivo dalla Fiorentina.