Agoumé cambia idea e resta in Italia? Club di Serie A tenta nuovo affondo – Sky

Agoumé è in uscita dall’Inter e di lui per tanto tempo si è parlato di Ligue 1. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il calciatore potrebbe cambiare idea e restare in Serie A.

SECONDO AFFONDO – Lucien Agoumé presto potrebbe lasciare l’Inter ma non per tornare a giocare in Francia come raccontato nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato dagli studi di Sky, il calciatore potrebbe restare in Serie A. La Cremonese, avversaria proprio dell’Inter ieri a San Siro, è tornata alla carica dopo che lo ha corteggiato i primi mesi di calcio mercato. Oggi, a quasi ventiquattro ore dal termine del calciomercato, i due club possono intavolare una trattativa ma serve l’OK da parte del giocatore.