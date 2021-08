Agoumé, il Brest si avvicina a prenderlo. L’Inter pone due condizioni

Agoumé può trasferirsi al Brest a breve, col club francese stasera sconfitto 2-4 dal PSG. L’Inter, però, non ha nessuna intenzione di perdere il giocatore e chiede due condizioni.

IN PRESTITO – Lucien Agoumé andrà di nuovo a fare esperienza, dopo la scorsa stagione allo Spezia. In giornata ha parlato Gregory Lorenzi, direttore sportivo del Brest, aprendo all’operazione (vedi articolo). Ouest-France segnala come il club bretone sia in pole position, rispetto alle altre opzioni (vedi articolo). L’Inter, però, ha chiesto due condizioni per poter dare l’OK al trasferimento di Agoumé. La prima è che il giocatore rinnovi il contratto fino al 2024, visto che ora ha solo un anno rimanente e c’è da evitare che vada via a parametro zero. La seconda è che Agoumé si trasferisca in prestito secco, senza opzioni per il riscatto: a breve previsti sviluppi.

Fonte: Ouest-France – Adrian Prigent