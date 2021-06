Agoumé, agenti in sede Inter: si discutono i dettagli del rinnovo – Sky

Si lavora in casa Inter per provare a blindare Lucien Agoumé, centrocampista che ha passato l’ultima stagione in prestito allo Spezia. Secondo Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, oggi c’è stato un incontro interlocutorio con gli agenti.

VOGLIA DI RINNOVO – L’Inter continua a lavorare insieme agli agenti del centrocampista Lucien Agoumé per rinnovare il contratto del giocatore. Senza fretta, in ogni caso. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, l’incontro in giornata di oggi tra gli agenti del francese e la società nerazzurra è stato semplicemente “interlocutorio”. Restano ancora da limare i dettagli, con l’Inter che vorrebbe prolungare il contratto del giocatore fino al 2024.