Ag. Nandez: «Pronto per una big, contatti in corso anche in Italia». Con l’Inter?

Nandez è destinato a lasciare Cagliari in questa sessione di mercato. L’agente Bentancur, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, spiega le possibili opzioni. Non cita l’Inter, che però è una delle italiane interessante al classe ’95 uruguayano

SALTO IN ARRIVO – Uno dei profili seguiti dall’Inter per rinforzare il centrocampo è quello di Nahitan Nandez, che può giocare in più ruoli. Sul suo futuro si è esposto il procuratore, Pablo Bentancur: «È molto probabile che Nandez lasci il Cagliari. È pronto per una big. Abbiamo avuto tanti contatti. Il mercato però va un po’ lento a causa del Covid-19. In Inghilterra qualcuno ha chiesto informazioni, così come in Italia. Stiamo lavorando». Queste le parole dell’agente Bentancur sul suo assistito, cercato dall’Inter soprattutto nell’ambito di una maxi operazione per cedere a titolo definitivo Radja Nainggolan. Può essere l’Inter la prossima destinazione di Nandez?

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo