Ag. Luis Alberto: “Trattiamo con la Lazio per il rinnovo”. Niente Inter?

Condividi questo articolo

Alvaro Torres, agente di Luis Alberto, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di MARCA. Negli ultimi giorni, sono aumentati i rumors sul centrocampista, che piace anche all’Inter. Il rinnovo con la Lazio, però, si avvicina. Di seguito le sue dichiarazioni odierne

FUTURO IN BIANCOCELESTE – «Grande stagione di Luis Alberto? Sì, lo scorso anno è stato uno dei migliori in Serie A e quest’anno è stato il migliore del campionato italiano. Lo hanno detto club italiani e spagnoli. Siamo di ottimo umore, parlando molto attivamente con la Lazio per raggiungere un accordo per il rinnovo». I rumors sull’Inter, quindi, sono destinati a restare tali o comunque il prezzo del centrocampista è destinato a salire.