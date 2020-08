Ag. Lazaro: “Molto avanti con un club, importante una cosa. Con Conte…”

Intervistato ai microfoni di SportKrone.at, Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, sul futuro dell’esterno dell’Inter in prestito con diritto di riscatto al Newcastle

FUTURO – Queste le parole di Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, sul destino dell’esterno dell’Inter in prestito con diritto di riscatto al Newcastle. «Con un club, siamo già molto avanti. Vorrei discutere di tutto questo con Valentino dopo le sue vacanze. Ci sono parti interessate. Parlo con alcuni club, ma al momento non esiste alcuna decisione. Con un club, siamo – come già detto – molto avanti».

MINUTAGGIO – Quanto alla prossima squadra del suo assistito, legato al club nerazzurro da un contratto fino al giugno 2023, Hagmayr dichiara. «È importante che Valentino giochi di più dopo questa stagione».

CONTE – Hagmayr sul rapporto con l’allenatore della squadra meneghina, Antonio Conte. «Abbiamo un ottimo rapporto con Antonio Conte. C’è un reciproco apprezzamento. Il momento non era giusto. Non abbiamo alcuna influenza su ciò che accade all’interno del club».