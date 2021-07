Ag. Lazaro: «Benfica? Interessante! Stiamo analizzando varie possibilità»

Lazaro ha fatto ritorno all’Inter, dove però non c’è spazio per lui. Tra i club interessati, c’è anche il Benfica (vedi articolo). Max Hagmayr, agente dell’austriaco, ai microfoni di O Jogo non smentisce l’interesse ma specifica che ancora non si parla di accordi

INTERESSE REALE – Valentino Lazaro ha fatto ritorno all’Inter, ma presto potrebbe salutare nuovamente. Sulle sue tracce c’è il Benfica, club che Max Hagmayr definisce interessante, pur non sbilanciandosi: «Benfica? Non voglio parlarne troppo in questo momento, non è il momento giusto. C’è sempre una possibilità, ma ci sono molti altri grandi club interessati. E’ un club molto interessante, ma ogni trattativa al momento è lungi dall’essere chiusa. Stiamo ancora analizzando tutte le possibilità, dovremo pensarci».

Fonte: ojogo.pt