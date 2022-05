Ag. Lautaro Martinez: «Trasferimento? No, lui pensa all’Inter ed è felice!»

Lautaro Martinez si trova in un ottimo momento di forma con l’ultimo gol messo a segno nella pesante vittoria dell’Inter sul campo dell’Udinese. L’argentino però è anche al centro dei rumors di mercato che lo vogliono tra i sacrificabili del club nerazzurro a giugno. A spegnere le voci ci pensa il suo agente, Alejandro Camaño, ai microfoni di Como Te Va

MONDIALE IMPORTANTE – Lautaro Martinez ha messo finora a segno 21 gol stagionali, eguagliando il suo record con l’Inter (vedi articolo). L’agente dell’argentino, Alejandro Camaño, sottolinea come il numero 10 nerazzurro sia molto concentrato anche sul Mondiale: «Lautaro sta crescendo come calciatore, non dimentichiamo che stiamo parlando di un giocatore di 24 anni. Si sta già consolidando come uno dei giocatori più importanti del panorama internazionale. Lautaro è meravigliato di giocare con la Nazionale argentina, seguono tutti Messi, crediamo che questo sia il Mondiale di Messi. Lautaro farà il massimo per riuscire a segnare tutti i gol possibili per portare quella gioia al Paese. I giocatori argentini muoiono dalla voglia di venire in nazionale. Lautaro ha quest’idea, sta creando la sua mentalità e sta lavorando per raggiungere la vetta del Mondiale. Sarà un Mondiale atipico perché si giocherà in un periodo in cui non è stato giocato in tutta la storia. Penso che i giocatori dall’Europa arriveranno meno stanchi, perché verranno dalla preparazione estiva e si ritroveranno con 2 mesi e mezzo di competizione».

SOLO INTER – Camaño spegne i rumors su un eventuale addio all’Inter di Lautaro in estate: «A volte la stampa pubblica cose su un trasferimento e Lautaro pensa all’Inter, a dare gioia al popolo dell’Inter, a diventare campioni e lavorare per il Mondiale. Non contiamo di cambiare squadra, lui è all’Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all’Inter e lavoriamo per il Mondiale».