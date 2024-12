Ag. Josep Martinez: «Rispetta le decisioni di Inzaghi. Arriverà il suo momento!»

L’agente di Josep Martinez, calciatore dell’Inter, ha parlato delle sensazioni vissute dal suo assistito durante la prima fase della sua avventura nel club meneghino. Fiducia per il futuro.

LA SITUAZIONE – L’agente di Josep Martinez, Sergio Barella, si è pronunciato a Calciomercato.com sul modo in cui il suo assistito si sta approcciando alla presenza in un top club come l’Inter. La sua attenzione si è innanzitutto focalizzata sul rapporto che il portiere iberico sta coltivando con i compagni: «Si tratta di una decisione dell’allenatore. Josep si sta allenando per poter essere preparato quando arriverà l’occasione, per poter fornire la prestazione di cui la squadra ha bisogno. A livello personale sono sicuro che i tifosi saranno contenti di lui. Posso dire che i compagni lo hanno accolto molto bene nello spogliatoio, aiutandolo a inserirsi rapidamente nella squadra. Josep ha un buon rapporto e un buon feeling con tutti».

L’agente di Josep Martinez si esprime sui tempi che lo spagnolo deve rispettare!

LA CONVINZIONE – Barella ha poi proseguito sottolineando come sia naturale il fatto che Josep Martinez non abbia ancora trovato spazio all’Inter. Lo stesso calciatore spagnolo è consapevole, come affermato dal suo agente, dell’atteggiamento da assumere nella speranza di ricoprire presto il ruolo auspicato nella società nerazzurra: «L’Inter lo ha scelto è perché era convinta al cento per cento del suo livello. Ora sta andando in campo un altro portiere (Sommer, ndr.), ma quando lui giocherà, dimostrerà che la scelta del club è stata giusta. Rispetta la decisione dell’allenatore e lavora per essere pronto a dare il massimo quando arriverà il suo momento. Ha scelto l’Inter perché è convinto di poter fare il portiere di questa squadra per tanti anni. Ora deve allenarsi duramente, avere pazienza e aiutare i suoi compagni. È un passo avanti nella tua carriera, cosa di cui Josep risulta consapevole».