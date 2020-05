Ag. Gaich: “Inter? L’Italia gli piacerebbe. Ha una clausola, ma…”

Condividi questo articolo

Intervistato in esclusiva da calciomercato.it, l’agente di Adolfo Gaich – attaccante 21enne del San Lorenzo – ha parlato dell’interesse dell’Inter e della possibilità di trasferirsi in Italia.

CLAUSOLA – Si intensificano le voci su Adolfo Gaich, attaccante del San Lorenzo nel mirino dell’Inter. Raggiunto in esclusiva da calciomercato.it, l’agente del giocatore ha parlato di un possibile trasferimento in Italia e delle cifre per cui questo potrebbe avvenire: «Gli piacerebbe giocare in Italia, ma lo cercano molte squadre. Ha una clausola da 13 milioni di euro, ma potrebbe anche essere acquistato per una cifra inferiore».

Fonte: calciomercato.it