Ag. Esposito: «Seba andrà via dall’Inter, problemi con 2 trattative»

L’agente di Sebastiano Esposito è intervenuto sul futuro del suo assistito. Il giovane attaccante lascerà l’Inter, ma da capire ancora la sua prossima destinazione.

LASCERÀ L’INTER – Mario Giuffredi, oltre a parlare di Francesco Pio rivelando le diverse offerte monstre rifiutate dall’Inter (vedi articolo), si è espresso anche su Sebastiano Esposito, il fratello classe 2002. A differenza di Pio, Seba è destinato a lasciare l’Inter e probabilmente in maniera definitiva. Fiorentina e Cagliari sulle sue tracce, ma anche il Parma. L’agente dell’attaccante, che lo scorso anno ha giocato all’Empoli, ne ha parlato così a Radio CRC. Queste le sue parole: «Su di lui c’erano la Fiorentina e il Cagliari che erano molto vicine al giocatore ma alla fine le trattative si sono rallentate. Il calciomercato è fatto di accelerazioni e decelerazioni e noi abbiamo accelerato per il trasferimento ma poi ci sono state delle problematiche che ci hanno fermato. Sebastiano Esposito andrà comunque in un’altra squadra». Sebastiano Esposito, come Pio, ha partecipato al Mondiale per Club giocando praticamente tutte le partite, tra cui due da titolare. Ora si prepara ad una nuova avventura. Da capire però in quale squadra. Anche in Germania, una squadra aveva messo gli occhi sul giocatore (vedi articolo).