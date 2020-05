Ag. Corona conferma: “Contatti con l’Inter prima della pandemia! Ora…”

Jesus Corona è uno dei nomi sulla lista dell’Inter (vedi articolo). L’agente del giocatore del Porto, Matias Bunge, conferma i contatti con il club nerazzurro ma specifica che tutto è avvenuto prima della pandemia da Coronavirus. Di seguito le sue parole ai microfoni di O Jogo

CONTATTI – Jesus Corona del Porto piace molto ad Antonio Conte, che lo avrebbe addirittura messo in cima alle sue personali preferenze. L’agente del messicano, Matias Bunge, conferma i contatti con il club nerazzurro: «Beh, non volevo parlare dei nomi dei club ma data l’insistenza, sì, l’Inter era uno dei club che sono venuti da noi. In questo momento non ci sono negoziati aperti, ma posso dire chiaramente che ci sono stati contatti. In effetti, ci hanno avvicinato altri club importanti dalla Spagna e dall’Inghilterra».

PIANI STRAVOLTI – L’agente di Corona ci tiene a specificare che la pandemia da Coronavirus potrebbe stravolgere tutto: «Ma attenzione, quei contatti sono avvenuti prima della pandemia. Ora le squadre devono riorganizzarsi e solo allora potranno prendere decisioni. Le squadre vogliono sapere se i campionati riprenderanno e quando. Diciamo che anche il mercato è stato messo in quarantena».

Fonte: ojogo.pt