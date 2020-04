Ag. Brozovic: “Futuro? Si deciderÃ  in 15 giorni. Abbiamo deciso che…”

Ag. Brozovic: “Futuro? Si deciderà in 15 giorni....

Ag. Brozovic: “Futuro? Si deciderà in 15 giorni. Abbiamo deciso che…”

Intervistato ai microfoni del sito croato Sportske Novosti, Miroslav Bicanic, agente di Marcelo Brozovic, ha parlato del futuro del centrocampista dell’Inter

CLAUSOLA – Queste le parole di Miroslav Bicanic, agente di Marcelo Brozovic, sul futuro del centrocampista dell’Inter. «Brozovic è attualmente il giocatore di calcio croato più attraente sul mercato. È nel pieno della maturità. Ha tutte le qualità di gioco richieste, ma non possiamo prendere una decisione sulla prossima stagione prima della seconda metà di giugno a causa dell’emergenza Coronavirus. Se si verificherà il suo trasferimento, dovrà avvenire tra il 1 e il 15 luglio, secondo clausola del suo contratto».

DECISIONE – Infine sulla decisione di far trapelare il meno possibile. «Abbiamo concordato che faremo tutto in silenzio e con meno informazioni possibili al pubblico sul suo futuro fino a quando non avremo la soluzione finale e le notizie corrette».