Affare Lukaku, il Chelsea vuole due condizioni. L’Inter vigila – CdS

L’Inter è vicina a chiudere l’affare per riportare Romelu Lukaku a Milano dopo un anno al Chelsea. I blues però vogliono due condizioni principali per questo affare, ecco quali.

CONDIZIONI – Come riporta bene il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, l’Inter oggi incontrerà virtualmente il Chelsea per chiudere l’affare Lukaku. Ma non è questa la novità. La vera novità riguarda le condizioni dei blues per l’affare, ovvero monetizzare dal prestito oneroso sì ma anche avere una corsia preferenziale per i tanti gioielli dell’Inter. Ovviamente nel mirino del Chelsea sono finiti i tre difensori, Skriniar-de Vrij-Bastoni ma anche Dumfries. Quindi il Chelsea, sapendo che l’Inter vuole fortemente Lukaku, spera di poter arrivare più agilmente a questi nomi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti